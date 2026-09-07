В Махачкале расследуют смерть пациентки из-за ненадлежащего оказания медпомощи

В Махачкале возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, приведшего к смерти 44-летней пациентки (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным следствия, в одном из медучреждений Махачкалы при оказании помощи пациентке сотрудники не обеспечили надлежащую оценку результатов проведенных обследований. Из-за этого заболевание не было своевременно выявлено, а специализированное лечение — не начато. В результате состояние пациентки ухудшилось, что в конечном счете привело к ее смерти.

Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн