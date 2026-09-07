На водоканале Ставрополья повысят производительность труда на 5%

В Ставропольском крае стартовал проект по повышению эффективности предприятий жилищно-коммунального комплекса — первым объектом аудита стало одно из подразделений краевого водоканала. На площадке предприятия планируется повысить производительность труда на 5%. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

Полученные решения предполагается тиражировать на другие предприятия ЖКХ региона. В долгосрочной перспективе власти ставят цель — ежегодно наращивать показатели качества обслуживания в среднем на 2,5% вплоть до 2030 года. Работа направлена на улучшение условий жизни населения.

В ходе аудита эксперты совместно с руководством предприятия проанализируют текущие процессы, выявят узкие места и предложат меры по оптимизации. Ход проекта находится на контроле профильных ведомств — регулярно проводится мониторинг всех этапов реализации.

На краевом водоканале работают более 7 тыс. сотрудников, инфраструктура включает более 18 тыс. км сетей водоснабжения и свыше 2 тыс. км водоотведения. Предприятие обеспечивает питьевой водой 594 населенных пункта, где проживает более 1,8 млн человек.

Наталья Белоштейн