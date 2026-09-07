На установку нового арт-объекта и стереоскопов в Воронеже направят 15 млн рублей

До 1 декабря 2026 года в Воронеже установят уличные стереоскопы в шести городских локациях, а также новый арт-объект «Карта старого Воронежа» — на Адмиралтейской площади. Управлению финансово-бюджетной политики мэрии поручено выделить на эти цели бюджетные ассигнования в размере 15,1 млн руб. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место установки арт-объекта «Карта старого Воронежа»

Фото: bureau-event.ru Место установки арт-объекта «Карта старого Воронежа»

Фото: bureau-event.ru

Стереоскопы появятся по следующим адресам:

Университетская площадь, 1/2 (сквер Ученых);

проспект Революции, 56 (улица Карла Маркса);

проспект Революции, 52;

улица Карла Маркса, 2;

Адмиралтейская площадь;

Петровская набережная (смотровая площадка).

Конкурс на лучший проект арт-объекта «Карта старого Воронежа» проходил с 23 июня по 20 августа этого года. Победил в нем проект, представленный скульпторами Анной Черниковой и Владимиром Михеевым. Ранее они же создали малую скульптуру «Ворон и еж», установленную сейчас на ограждении Петровской набережной.

По информации организаторов конкурса, интерактивно-туристический и навигационный арт-объект призван отображать историко-культурный центр города, главные достопримечательности и городскую инфраструктуру. Точка его расположения будет обеспечивать прямую визуальную связь с панорамой исторического центра Воронежа.

Денис Данилов