«Черномортранснефть» увеличила пропускную способность в Новороссийск до 52 млн тонн

АО «Черномортранснефть» увеличило пропускную способность нефтетранспортной системы в порт Новороссийска с 37 млн до 52 млн тонн в год. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко на мероприятии ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

За реализацию проекта компания удостоена почетной грамоты председателя правительства РФ. Инвестиции направлены на увеличение объемов поставок нефти на экспорт через Новороссийск, а также на НПЗ юга России.

Проект стартовал в 2023 году, основные работы завершили в 2025-м. В рамках него построили три нефтеперекачивающие станции — НПС «Зверево», НПС-6 и НПС-5. Также были заполнены углеводородным сырьем магистральные нефтепроводы «Лисичанск—Тихорецк-3» и «Тихорецк—Новороссийск-4».

Работы проводились без остановки действующего производства. В ходе мероприятия сотрудники «Черномортранснефти» получили почетные грамоты и благодарственные письма за вклад в реализацию проекта и многолетний труд. Господин Кравченко также отметил участие «Транснефти» в социальных проектах Новороссийска.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков заявил, что ажиотажный спрос на бензин провоцирует образование очередей на автозаправках. По его словам, в ближайшие дни город ожидает увеличение поставок топлива, а жителям рекомендовали не заправляться впрок. Основными поставщиками топлива в Новороссийск сейчас являются «Лукойл» и «Роснефть». Региональные руководители компаний подтвердили увеличение поставок бензина в город в ближайшие дни. При этом «Роснефть» может обеспечивать более стабильные поставки благодаря расположению базы компании рядом с Новороссийском, тогда как «Лукойл» доставляет топливо из центральной части России.

Анна Гречко