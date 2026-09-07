«Машук-КМВ» собирает средства на восстановление базы после пожара

Футбольный клуб «Машук-КМВ» (Пятигорск) объявил сбор средств на восстановление тренировочной базы, пострадавшей от пожара. Кампания организована совместно с федерацией футбола Ставропольского края и благотворительным фондом «Жить с мечтой». Об этом сообщила пресс-служба федерации.

По словам организаторов, все поступившие средства будут направлены исключительно на ремонт и благоустройство поврежденных помещений. Размер пожертвований не ограничен. Ход восстановительных работ и отчеты о расходовании собранных денег обещают публиковать в официальных сообществах федерации футбола и клуба.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», пожар на стадионе «Локомотив» в Минводах произошел днем 6 сентября. Огонь распространился в помещении под трибунами, площадь возгорания составила порядка 500 кв. м.

Наталья Белоштейн