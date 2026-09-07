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В Ишиме завершаются пусконаладочные работы на заводе «Протеинсиб»

На заводе «Протеинсиб» в Тюменской области завершаются пусконаладочные работы, сообщил губернатор Александр Моор. Предприятие он посетил вместе с первым заместителем председателя Совета Федерации Владимиром Якушевым.

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Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

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Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

На заводе будут производить изолят горохового белка и сопутствующие продукты глубокой переработки желтого гороха. В год планируется производить 70 тыс. тонн продукции, что составляет около 5% от мирового потребления этих продуктов.

Глава региона отметил, что в России нет аналогов этому предприятию, а его продукцию будут отправлять в том числе на экспорт. «Важно, что "Протеинсиб" строит агропромышленный холдинг "Юбилейный" — наш местный инвестор. Славная история этой компании началась еще в советские времена, а сейчас она входит в число флагманов регионального АПК. Сегодня при поддержке регионального правительства агрохолдинг делает ставку на глубокую переработку зернобобовых. Уверен, это правильное решение»,— прокомментировал он.

Также Александр Моор с Владимиром Якушевым в Ишиме посетили новую поликлинику, которая стала самым крупным объектом здравоохранения в Тюменской области. Некоторые специалисты нового медобъекта приступили к работе 1 сентября — остальные службы будут вводиться в работу планомерно.

Ирина Пичурина

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