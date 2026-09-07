Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Я думаю, вы со мной согласитесь, что слово «внедорожник» давно уже не отражает сути автомобилей, к которым его применяют, потому что мало кто из владельцев отправляется на таких автомобилях штурмовать пустыни или болота. В свое время придумали аббревиатуру SUV — Sport Utility Vehicle — но она тоже не совсем верна, потому что «спорт» — это всего лишь часть нашей жизни, и далеко не каждый из нас перевозит на своем автомобиле мебель. А поездки с комфортом для большинства из нас значительно важнее, чем возможность перевезти мебель.

Есть автомобили, которые задают стандарты целого класса и становятся его яркими представителями. Например, Tank 500. Большой, с рамной конструкцией, высоким клиренсом, мощным мотором и интеллектуальным полным приводом. С классической, вызывающей уважение внешностью и премиальным салоном. С актуальными системами безопасности и цифровыми сервисами, делающими эксплуатацию автомобиля максимально удобной в условиях современного мегаполиса.

Tank 500 появился в РФ в апреле 2023 года и сразу стал заметен на улицах. Автомобиль быстро завоевал рынок. Причем покупают его не только частные лица, но и корпоративные парки. Бренд внимательно прислушивается к пожеланиям российских клиентов, и сегодня у модели есть несколько комплектаций и силовых установок под разные сценарии использования: «Премиум», оснащенный бензиновым V6 и классическим 9-ступенчатым автоматом; технологичные гибридные «Сити Премиум» и «Техно Премиум»; а также специальная версия «Оникс», которая выделяется стильным дизайном экстерьера с черными деталями вместо привычных хромированных и имеет дополнительный топливный бак.

Дмитрий Гронский