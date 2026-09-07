В Белгороде тушат пожар на мусорном полигоне
В Белгороде идет тушение возгорания на полигоне твердых бытовых отходов. Задействованы 11 единиц техники и 21 человек — силы областного и городского звеньев пожарных, ресурсы собственника полигона и муниципального коммунального предприятия. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
По информации господина Демидова, возгорание было зафиксировано сегодня в 3:55. Площадь составила 110 кв. м.
«В настоящий момент продолжается ликвидация активного очага горения»,— уточнил мэр.
Местные жители сегодня пожаловались в социальных сетях на запах гари. Причина пожара на полигоне пока официально не озвучена.