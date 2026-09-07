На Ставрополье при проведении работ в канализации погибли двое рабочих

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту гибели двух человек в селе Курсавка Андроповского округа. По предварительным данным, трагедия произошла 4 сентября 2026 года: работники ресурсоснабжающей организации погибли при выполнении технических работ в канализационном колодце, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время устанавливаются точные причины смерти мужчин. В рамках проверки прокуратура Андроповского района оценит соблюдение требований законодательства об охране труда.

По итогам надзорных мероприятий при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Мария Хоперская