Ведущими «Народной премии Е1» в Екатеринбурге будут Светлаков и Медведева

На главной сцене ККТ «Космос» в Екатеринбурге 25 сентября состоится торжественное награждение победителей девятой «Народной премии Е1». Ее ведущими станут Сергей Светлаков и Наталия Медведева, сообщили организаторы.

В финал вышли 100 компаний города — по десять в каждой из десяти основных номинаций: «Отдых года», «Медицинский центр года», «Стоматология года», «Сделано на Урале», «Образовательный центр года», «Национальная кухня года», «Салон красоты и косметология года», «Спортивный центр года», «Работодатель года в Екатеринбурге», «Автомобильный бизнес года». Награду «Бизнес года» вручат организаторы премии.

«Для нас "Народная премия" — это в первую очередь способ поддержать бизнес Екатеринбурга и помочь компаниям быть замеченными. За каждой из них стоят люди, которые каждый день развивают свои проекты, создают рабочие места, придумывают новое и делают город лучше. Особенно важно, что победителей выбирают сами жители — это реальная обратная связь от города»,— отметила главный редактор Е1.ru Марина Малкова.

В прошлом году ведущими церемонии награждения были Александр Ревва и Алла Михеева.

София Паникова