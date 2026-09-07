На Ставрополье общий размер семейных выплат достиг 775 млн рублей

В Ставропольском крае прием заявлений на ежегодную семейную выплату завершится 30 сентября. С начала действия меры поддержки выплаты получили более 29 тыс. жителей региона, а общая сумма перечислений достигла 775 млн руб. Оформить выплату можно тремя способами — через портал Госуслуг, при личном визите в МФЦ либо в отделении СФР. Об этом сообщает пресс служба отделения Соцфонда России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средний размер выплаты составляет порядка 27 тыс. руб. Подавляющее большинство заявлений (около 98%) поступило в электронном формате через Госуслуги.

Право на выплату имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума — в крае этот порог составляет 23,9 тыс. руб. Еще одним обязательным условием является отсутствие у заявителя задолженности по алиментам.

Механизм выплаты построен по аналогии с «налоговым кешбэком»: ранее уплаченный НДФЛ пересчитывают по льготной ставке в 6%. Разница между стандартной ставкой (13% или выше) и суммой, рассчитанной по льготному тарифу, возвращается родителю в виде единовременного платежа, пояснили в региональном отделении СФР.

Наталья Белоштейн