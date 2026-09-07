В Самарской области главбух похитила у компании 5 млн рублей

Нефтегорский районный суд вынес приговор главному бухгалтеру: она признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным следствия, сотрудница, имея полный доступ к расчетному счету организации через систему электронных платежей, систематически присваивала деньги компании. Она злоупотребила доверием руководства и похитила более 5 млн рублей.

Суд признал главбуха виновной и приговорил ее к четырем годам колонии общего режима. Обвиняемую взяли под стражу в зале суда. Решение пока не вступило в законную силу.

Георгий Портнов