Энергетики Дагестана перешли в режим повышенной готовности из-за шторма

В филиале «Дагэнерго» введен режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды. По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильный дождь и усиление ветра до 20–25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Режим предполагает полную мобилизацию сил и средств филиала. К оперативному устранению возможных последствий непогоды готовы 173 бригады — всего 678 специалистов и 294 единицы спецтехники.

Энергетики призывают жителей республики строго соблюдать правила техники безопасности вблизи линий электропередачи (ЛЭП) и других энергообъектов. В частности, запрещено приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на 8 метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение — для этого необходимо вызвать специалистов филиала или обратиться в 112.

Наталья Белоштейн