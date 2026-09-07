В КЧР продают технику банкрота «Фирма Новострой» за 73 млн рублей

Имущество обанкротившегося черкесского застройщика АО «Фирма Новострой» — дорожная и строительная техника, коммерческий транспорт и земельный участок во Владимирской области — выставлено на повторные электронные торги с общей начальной стоимостью свыше 73 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На аукцион выставлены дорожная и строительная техника, коммерческий транспорт, а также земельный участок во Владимирской области — всего пять лотов.

Лот 1 (начальная цена — 28,95 млн руб.) включает производственную базу: асфальтоукладчики Vogele Super 2100-2 и Super 1900-2, дорожные фрезы Wirtgen W 50 DC и W1000F, экскаватор Caterpillar M318D, погрузчик JCB 456, катки Hamm HD-110K и Bomag BW 213 D-4, а также седельные тягачи Iveco Trakker.

Лот 2 (15,29 млн руб.) — специализированная техника для нанесения дорожной разметки: машины Borum BM T-250-2, BM SP T3000 и BM TC500-2А, а также два бортовых автомобиля КАМАЗ.

Лот 4 (7 млн руб.) — земельный участок площадью более 4,2 гектара категории сельскохозяйственного назначения во Владимирской области, реализуемый вместе с находящимся на нём движимым имуществом.

Лот 5 (6,26 млн руб.) — легковые автомобили эконом-класса (Hyundai Solaris, Lada Largus, Ford Focus) и бизнес-сегмента (Nissan Teana, Hyundai Santa Fe).

Лот 6 (16,22 млн руб.) — коммунальная и грузовая техника: автобусы ПАЗ, автогудронатор на базе КАМАЗ, тракторы Беларус, уборочные машины МТЗ и ГАЗ, промтоварные фургоны.

Совокупная начальная стоимость выставленного имущества превышает 73 млн рублей. Часть транспортных средств находится в краткосрочной аренде, а на отдельные единицы техники могут быть наложены запреты на регистрационные действия со стороны судебных приставов.

Приём заявок от претендентов на покупку открылся 21 сентября 2026 года и продлится до 26 октября. Торги проводятся в рамках конкурсного производства, возбуждённого Арбитражным судом Карачаево-Черкесской Республики по делу о банкротстве предприятия.

Тат Гаспарян