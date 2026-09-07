Проект капремонта «Паруса надежды» в центре Воронежа не прошел госэкспертизу

Проектная документация по капитальному ремонту здания областного центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды» в центре Воронежа (Плехановская, 10а) получила отрицательное заключение государственной экспертизы. Информация об этом была опубликована 7 сентября в едином государственном реестре (ЕГРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ЕГРЗ, проектная документация была подготовлена местным ООО «ПСК Проект» Игоря Труфанова.

ООО «ПСК Проект» было зарегистрировано в марте 2022 года в Воронеже и занимается архитектурной деятельностью. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем с долей 100% является Игорь Труфанов. Штат компании на протяжении всего периода работы — один человек. В 2025 году выручка фирмы составила 24,5 млн руб., увеличившись на 54% по сравнению с предыдущим годом (15,9 млн руб.), но чистая прибыль снизилась с 443 до 138 тыс. руб.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил капитально отремонтировать помещение центра «Парус надежды» в сентябре 2023 года по итогам встречи с директором учреждения Ириной Петровой. Отмечалось, что здание было построено в 1950 году и нуждается в обновлении. Ежегодно центр обслуживает более 2 тыс. человек.

Денис Данилов