В Ставрополе в суд передали дело о хищении бюджетных средств

Прокуратура Октябрьского района Ставрополя утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 44летнего жителя Шпаковского округа. Мужчина обвиняется в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, фигурант, выступавший участником долевого строительства и кредитором по делу о банкротстве застройщика, в августе 2025 года представил в региональный минстрой недостоверные сведения — он завысил сумму средств, затраченных на оплату квартиры. В результате заявителю была выплачена компенсация свыше 1 млн рублей, из которых более 330 тыс. рублей получены неправомерно.

Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Ставрополя для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская