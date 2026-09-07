В Казани возбудили уголовное дело в отношении бывшей начальницы отдела налоговой службы. Она получила 10 тонн песчаной смеси стоимостью 14 тыс. руб. за обещание помочь с проверкой, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на экс-сотрудницу налоговой возбудили дело о мошенничестве

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Казани на экс-сотрудницу налоговой возбудили дело о мошенничестве

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии надзорного ведомства, в 2023 году 51-летний житель Казани, представлявший организацию своей супруги, попросил начальницу отдела налоговой службы помочь завершить проверку без привлечения компании к ответственности. В обмен он организовал доставку обогащенной песчано-гравийной смеси. При этом начальница отдела фактически не могла повлиять на результаты проверки.

В отношении бывшей сотрудницы налоговой возбудили дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ о мошенничестве. В отношении мужчины возбудили дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Анна Кайдалова