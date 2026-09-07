Более 50% внешней торговли Татарстана приходится на страны ОИС

Доля стран Организации исламского сотрудничества во внешней торговле Татарстана превысила 50%. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова.

По словам главы республики, Татарстан занимает первое место в России по инвестиционному климату. Продукция республики поставляется более чем в 100 стран.

Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия Инвестиционного форума в Дубае. Он отметил, что Татарстан готов делиться опытом и рассматривает страны Ближнего Востока как перспективных партнеров для совместных проектов в энергетике, сельском хозяйстве, производстве халяльной продукции, высоких технологиях и исламских финансах.

Анна Кайдалова