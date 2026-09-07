На Дону на ремонт трассы Дубовское — Заветное направили 50,7 млн рублей

В Дубовском районе идет ремонт двухкилометрового участка автодороги Дубовское — Заветное в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость контракта составляет 50,7 млн руб., завершить работы подрядчик планирует к концу сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В рамках проекта подрядная организация укрепит основание дорожного полотна, уложит новый асфальт, нанесет горизонтальную разметку, а также проведет ремонт водопропускных труб.

Комплекс мер призван повысить пропускную способность и безопасность трассы, а также улучшить транспортную связь между населенными пунктами.

Наталья Белоштейн