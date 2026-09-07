В Таганроге из-за порыва на водоводе изменили график работы школ и детсадов

В Таганроге ограничили подачу воды из-за порыва на магистральном водопроводе. Также скорректирован режим работы ряда образовательных учреждений. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Порыв зафиксировано на трубе диаметром 150 мм в районе дома № 220 «Д» на ул. Карла Либкнехта. В зоне отключения оказались улицы Инструментальная и Свободы, Кислородная площадь, а также Центральный район.

Из-за перебоев с водоснабжением скорректировано расписание в детских садах №№ 12, 20, 48, 64, 67 и 78, а также в школах №№ 12, 28 и 32. В учреждениях сокращена продолжительность уроков либо внесены изменения в график занятий для отдельных классов.

Наталья Белоштейн