В Казани начали подготовку к Всемирным играм кочевников 2028 года

В Казани начали подготовку к проведению Всемирных игр кочевников, которые пройдут в столице Татарстана в 2028 году. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Есть опыт, сильная команда — начинаем подготовку. Впереди у нас серьезные, но очень интересные задачи», — сообщил господин Метшин.

По его словам, подготовка к Играм позволит развивать спортивную и туристическую инфраструктуру города. Ильсур Метшин также отметил, что Игры станут не только инфраструктурным проектом, но и возможностью вернуться к традициям, поскольку в программу войдут традиционные для татар виды спорта, которые продолжают развиваться в республике.

Анна Кайдалова