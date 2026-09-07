Энергетики «Т Плюс» подготовили к отопительному сезону 95 % теплосетей Перми

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подвёл предварительные итоги подготовки тепловых сетей города Перми к работе в отопительном сезоне 2026/27. Обязательные гидравлические испытания уже проведены для 95 % трубопроводов отопления и горячего водоснабжения краевой столицы. Остальные коммуникации пройдут диагностику до старта подачи тепла. В ходе работ проверялось состояние 2056 км теплосетей и обеспечивалась безопасность горожан.

«Одна из ключевых летних задач – гидравлические испытания теплосетей – практически завершена. Мы проверили трубы под нагрузкой, и обеспечили их работоспособность в осенне-зимнем периоде. Остаётся выполнить часть заключительных мероприятий перед началом подачи отопления», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Летняя ремонтная кампания подходит к завершению, тем не менее, тема безопасности тепла остаётся актуальной вне зависимости от времени года. Люки тепловых камер, парящие лужи, места разлива теплоносителя требуют от горожан особого внимания как в период летних отключений, так и в отопительном сезоне.

Энергетики обращаются к жителям с напоминанием о простых, но крайне важных для жизни и здоровья правилах безопасности в городской среде:

• Не наступайте на люки, не открывайте их и не пытайтесь проникнуть в тепловые камеры.

• Обходите парящие лужи и участки с паром или горячей водой на поверхности.

• Не паркуйтесь на люках и рядом с местами ремонта теплопроводов — это опасно для людей и машин, а также мешает плановым работам.

• Не проезжайте через разливы теплоносителя — есть риск провала грунта.

Если увидели повреждённый или открытый люк, сильное парение из колодца, выход воды наверх, проседание земли или обрушение асфальта — немедленно звоните в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»