Ростовская область опустилась на 21 строчку в рейтинге развития рынка труда

Ростовская область в 2025 году заняла 21 место в рейтинге российских регионов по развитию рынка труда, подготовленном агентством «РИА Рейтинг». Итоговый показатель региона составил 75,36 балла.

По сравнению с предыдущим годом, позиции Дона ослабли: в 2024 году область находилась на 20 строчке с результатом 73,75 балла. Таким образом, несмотря на рост итогового балла, регион уступил одну позицию в общем зачете.

При формировании рейтинга эксперты учитывали восемь ключевых параметров — в их числе, уровень занятости и заработных плат, условия труда и емкость рынка. На базе этих показателей рассчитывался сводный балл: чем выше значение, тем благоприятнее оценивается ситуация на региональном рынке труда.

Лидерами рейтинга стали Москва (97,57 балла), СанктПетербург (93,26 балла) и Московская область (91,59 балла). В аутсайдерах — Ингушетия (6,69 балла), Дагестан (18,03 балла) и Тыва (22,43 балла).

Наталья Белоштейн