Тюменца будут судить за попытку продать килограмм прегабалина

В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело 28-летнего жителя города, обвиняемого в покушении на незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью их сбыта (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234 УК РФ), сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Согласно данным следствия, в период с февраля по июнь фигурант вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, управлявшим теневым интернет-магазином. Соучастники приобрели оптовую партию прегабалина, который обвиняемый хранил при себе, планируя продать его по мелким дозам. Реализовать задуманное ему не удалось, так как он был задержан сотрудниками полиции. У него изъяли более 1 кг вещества.

Прегабалин — это лекарство, которое применяется для лечения нейропатической боли, эпилепсии, генерализованного тревожного расстройства и фибромиалгии. В аптеках отпускается в таблетках строго по рецепту. Также употребляется наркозависимыми.

Ирина Пичурина