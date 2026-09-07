В КБР количество погибших под лавиной альпинистов выросло до 11

В Безенгийском ущелье Кабардино Балкарии в результате схода лавины с горы Мижирги погибли 11 альпинистов, еще шесть человек госпитализированы, сообщили в пресс службе регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, в составе группы находилось 33 человека. Десять альпинистов смогли самостоятельно спуститься с опасного участка. Шестеро пострадавших доставлены в медучреждения. При этом 11 участников группы получили травмы, несовместимые с жизнью. Судьба ещё шести альпинистов остаётся неизвестной — поисковые работы продолжаются.

Инцидент произошел вечером 6 сентября: лавина сошла на группу из 15 альпинистов, двигавшихся по маршруту. Первоначально сообщалось о двух погибших. К спасательной операции привлечены специалисты Эльбрусского высокогорного поисково спасательного отряда МЧС.

Наталья Белоштейн