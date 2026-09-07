На 25 АЗС Анапы 7 сентября продают топливо с ограничениями

По состоянию на 9:30 7 сентября в Анапе работают 25 автозаправочных станций. На девяти из них по решению собственников топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

На 17 АЗС действуют ограничения по объему отпуска топлива. Бензин АИ-92 и АИ-95 можно приобрести не более 30 литров на семи заправках. На четырех АЗС установлен лимит в 40 литров для АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. Еще на четырех станциях дизель отпускают в объеме до 50 литров, на пяти — до 60 литров.

АИ-92 утром был доступен на 15 АЗС, АИ-95 — на 13, АИ-100 — на одной. Дизельное топливо было в наличии на всех 25 работающих заправках.

В администрации Анапы уточнили, что информация актуальна на 09:30 7 сентября и в течение дня ситуация может измениться. Жителей просят не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и сохранить доступность топлива для других автомобилистов.

Перебои с поставками топлива на юге России начались в мае 2026 года, а к июлю дефицит охватил ряд регионов. Власти объясняли ситуацию ростом сезонного спроса. В конце июля положение частично стабилизировалось, однако на рубеже июля и августа ограничения вновь появились в разных регионах.

На Кубани перебои наблюдались на Черноморском побережье. На АЗС в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи введены лимиты на отпуск топлива, часть заправок временно прекратила продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске ранее была зафиксирована нехватка АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих станций.

Анна Гречко