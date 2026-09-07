Частный пансионат на Урале оштрафовали за гематомы и пролежни у постоялицы

Верхнесалдинский районный суд оштрафовал на 43 тыс. руб. частный пансионат для пожилых людей в Свердловской области за плохой уход за постоялицей, сообщили в пресс-службе судов региона. Суд постановил выплатить ей 50 тыс. руб. за моральный вред, а в пользу ее дочери взыскали 7439 руб. материального ущерба и 30 тыс. руб. компенсации морального вреда

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Следствие установило, что в 2024 году дочь разместила свою мать, нуждающуюся в постоянном уходе, в пансионате на две недели. В договоре было прописано использование специализированной кровати с противопролежневым матрасом, однако это условие было выполнено лишь в последние пять дней пребывания постоялицы. По возвращении домой у пожилой женщины были обнаружены гематомы на лице, ссадины на коленях и пролежни с гнойными образованиями. При этом лечение обошлось более чем в 28 тыс.руб., а часть переданных медикаментов и средств гигиены была возвращена неиспользованной.

Прокуратура инициировала процесс о взыскании 150 тыс. рублей компенсации морального вреда и 9939 руб. материального ущерба. Дочь дополнительно потребовала возместить убытки в размере 91 146 руб. и выплатить штраф. При этом в возбуждении уголовного дела было отказано. Иски прокурора и дочери были удовлетворены частично.

Ирина Пичурина