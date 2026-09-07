Казанский государственный казенный пороховой завод получит финансирование от Ростеха в рамках программы «Вектор». Предприятие работает над созданием отечественного пороха для спортивного и охотничьего применения, сообщила пресс-служба госкорпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский пороховой завод получит финансирование на разработку пороха для охоты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Казанский пороховой завод получит финансирование на разработку пороха для охоты

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проект вошел в число шести победителей восьмого набора программы. Всего Ростех направит на их разработку более 100 млн руб.

Финансирование также получат проекты по созданию процессорных модулей для систем искусственного интеллекта, устройства для незрячих и слабовидящих, системы обогрева пациентов, станции защиты трубопроводов от коррозии и цифровой платформы для технической документации.

Анна Кайдалова