В Геленджике топливо доступно на девяти АЗС

В Геленджике утром 7 сентября топливо доступно на девяти автозаправочных станциях. АИ-95 можно приобрести на шести АЗС, АИ-92 — также на шести, дизельное топливо — на девяти, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

АИ-95, АИ-92 и дизель доступны на АЗС «Роснефти» на проспекте Строительном и улице Туристической, а также на АЗС «Лукойла» на улице Островского и в селе Архипо-Осиповка.

На АЗС «Лукойла» у кольца АИ-92 отпускают по топливным картам, при этом в наличии также АИ-95 и дизельное топливо.

На АЗС «Газпромнефти» на объездной трассы М-4 «Дон» бензин АИ-95 и АИ-92 доступен по топливным картам, дизель отпускают без этого ограничения. На станциях компании на улице Ходенко и Сухумском шоссе есть дизельное топливо. Кроме того, дизель доступен на АЗС «Уфимнефти» на объездной М-4 «Дон».

Перебои с поставками топлива на юге России начались в мае 2026 года, а к июлю дефицит охватил ряд регионов. Власти объясняли ситуацию ростом сезонного спроса. В конце июля положение частично стабилизировалось, однако на рубеже июля и августа ограничения вновь появились в разных регионах.

На Кубани перебои наблюдались на Черноморском побережье. На АЗС в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи введены лимиты на отпуск топлива, часть заправок временно прекратила продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске ранее была зафиксирована нехватка АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих станций.

Анна Гречко