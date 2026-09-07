Утром 7 сентября в Новороссийске топливо отпускают на 26 АЗС

По состоянию на 9:00 7 сентября в Новороссийске топливо отпускают на 26 автозаправочных станциях. По решению собственников на всех работающих АЗС действуют ограничения: топливо отпускают только в бак автомобиля и не более 30, 40, 50 или 60 литров за одну заправку, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-100 в наличии нет. АИ-95 можно приобрести на шести АЗС, АИ-92 — на семи. Дизельное топливо — есть на всех 26 работающих станциях.

Топливо доступно на АЗС «Роснефти» на Мысхакском шоссе, в Цемдолине на улице Ленина, в Кирилловке и Верхнебаканском. На части станций бензин доступен только по топливным картам.

АЗС «Лукойла» работают на проспекте Дзержинского, в Раевской, Цемдолине, на улицах Суворовской и Куникова, Сухумском шоссе и в Глебовском. В основном в продаже находится дизельное топливо, бензин на ряде станций отпускают по топливным картам для спецтранспорта.

АЗС «Газпрома» работает в Натухаевской до 22:00. «Газпромнефть» отпускает дизельное топливо на двух станциях в Гайдуке и на Сухумском шоссе. На АЗС Rusoil в Цемдолине доступны АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, станция работает до 23:00.

Кроме того, топливо отпускают на АЗС «Татнефти» в Верхнебаканском, «Уфим-нефти» в Цемдолине, Кирилловке, на Сухумском шоссе, в Владимировке, на улице Суворовской и проспекте Дзержинского, а также на PNB в Кирилловке и АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской.

При этом жителей просят не посещать АЗС «Роснефти» в Цемдолине на улице Ленина у развязки и АЗС «Лукойла» в Верхнебаканском: там топливо отпускают только спецтранспорту по топливным картам. Еще восемь АЗС в Новороссийске временно не отпускают топливо.

Перебои с поставками топлива на юге России начались в мае 2026 года, а к июлю дефицит охватил ряд регионов. Власти объясняли ситуацию ростом сезонного спроса. В конце июля положение частично стабилизировалось, однако на рубеже июля и августа ограничения вновь появились в разных регионах.

На Кубани перебои сильнее всего были ощутимы на Черноморском побережье. На АЗС в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи введены лимиты на отпуск топлива, часть заправок временно прекратила продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске ранее была зафиксирована нехватка АИ-92 и АИ-95 при сохраняющейся доступности дизельного топлива на большинстве работающих станций.

По данным Reuters, для нормализации внутреннего рынка власти ограничили экспорт топлива, смягчили отдельные требования к качеству нефтепродуктов и приступили к наращиванию импорта. В августе биржевые продажи бензина сократились в среднем примерно на 20% относительно второй половины июля.

Анна Гречко