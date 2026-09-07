Ставрополье опустилось на одну строчку в рейтинге развития рынка труда

Ставропольский край в 2025 году занял 39 место в рейтинге российских регионов по развитию рынка труда, подготовленном агентством «РИА Рейтинг». Показатель края составил 68,4 балла.

По сравнению с результатами 2024 года, регион потерял одну позицию: годом ранее Ставрополье находилось на 38 месте с результатом 68,1 балла.

При формировании рейтинга эксперты учитывали восемь ключевых показателей — в их числе уровень заработных плат и показатели занятости населения.

Наталья Белоштейн