Капсулу времени с посланиями ветеранов заложили в Ставрополе

В музее «Память» прошла церемония закладки капсулы времени — в нее поместили письма ветеранов, тружеников тыла и свидетелей войны, адресованные потомкам, которые будут жить спустя 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ставрополя.

Мероприятие стало очередным этапом проекта «Послание победителей: Связь поколений 1945-2045». Его старт был дан 22 июня на Даниловском кладбище.

Письма-послания теперь находятся на вечном хранении в музее. В них — личные воспоминания людей, переживших военные годы, их истории и напутствия тем, кому предстоит беречь и передавать историческую память дальше. Капсула останется запечатанной до 9 мая 2045 года — даты столетия Великой Победы.

Наталья Белоштейн