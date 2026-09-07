Ночью над Черным и Азовским морями сбили беспилотники

За ночь над 18 регионами России, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей силы ПВО перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным военного ведомства, дежурные силы ПВО работали с 20:00 6 сентября до 08:00 7 сентября. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областей. Также дроны сбили над территориями Татарстана, Удмуртии, Чувашской Республики и Пермского края, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение материалов, связанных с атаками беспилотников и работой систем ПВО. Ограничения также распространяются на публикацию информации о работе систем радиоэлектронной борьбы, местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. Максимальный размер штрафа за распространение такой информации составляет 300 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи и Сириусе ночью 4 сентября отражали массированную атаку беспилотников на гражданскую инфраструктуру. Обломки обнаружили по нескольким адресам, повреждено остекление зданий, на территории нефтебазы произошел пожар.

Мария Удовик