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Уральца оштрафовали за получение выплат за ранения на СВО по поддельным справкам

Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 300 тыс. руб. за мошенничество при получении выплат за ранения в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Евгений Матвеев

Евгений Матвеев

Фото: Прокуратура Свердловской области

Евгений Матвеев

Фото: Прокуратура Свердловской области

Верх-Исетский районный суд установил, что 32-летний Евгений Матвеев незаконно получил 450 тыс. руб. за ранения, якобы полученные на специальной военной операции (СВО). С 27 августа по 2 сентября он трижды подал в управление соцполитики заявления на получение единовременной денежной выплаты, к которым приложил поддельные справки о ранениях из госпиталя. Фактически екатеринбуржец не был на спецоперации и не был на лечении. Похищенные деньги он снял со счета и распорядился по своему усмотрению.

На суде он признал вину и раскаялся. Ущерб им возмещен в полном объеме. В отношении неустановленного соучастника материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Ирина Пичурина

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