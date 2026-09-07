На Дону выручка операторов ЭЗС выросла в 2–3 раза на фоне топливного дефицита

На фоне бензинового кризиса в Ростовской области в 2–3 раза выросла загрузка электрозарядных станций (ЭЗС) и выручка их операторов. По данным участников рынка, валовая выручка одной станции увеличилась с 150–200 тыс. руб. до 400 тыс. руб., а выручка ООО «Грин Драйв» от услуг зарядки в июле по сравнению с июнем выросла на 209 %, в августе — еще на 7 %. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные участников рынка.

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Рост спроса связывают в том числе с активным использованием ЭЗС владельцами гибридных авто — они заряжаются, чтобы экономить топливо. Так, одна из станций «Грин Драйв» рядом с трассой М4 «Дон» в июле в среднем обслуживала 13 электромобилей в сутки против шести в июне. При этом окупаемой считается станция с загрузкой от пяти и более машин в день.

Несмотря на растущий спрос, зарядная инфраструктура в регионе развивается медленно. В Ростовской области насчитывается свыше 5 тыс. электромобилей и гибридов, но публичных ЭЗС — чуть больше 100. Для сравнения: в Краснодарском крае станций почти в пять раз больше, а доля электромобилей и заряжаемых гибридов в электроавтопарке — 5,6 % против 2,1 % на Дону.

Участники рынка называют ключевые барьеры для развития сети: дефицит мощностей, долгие согласования и сложности с установкой ЭЗС на территории уже сданных жилых домов. Кроме того, получение субсидий (покрывают 60 % стоимости оборудования из реестра Минпромторга) осложнено объёмной подготовительной работой — изза этого многие инвесторы предпочитают не участвовать в госпрограмме, а закупать более дешёвые станции без привязки к субсидиям.

В 2026 году в регионе выделили 50 мест для установки субсидируемых быстрых ЭЗС, но, по оценкам экспертов, с учетом транзитного трафика и роста парка электротранспорта этого недостаточно. «Грин Драйв» до конца года планирует установить в Ростове 3–5 новых станций мощностью 120–160 кВт. В «ВольтТерра» считают, что региону нужен собственный регламент и концепция развития сети ЭЗС с участием администрации и сетевых компаний — по примеру Москвы, Казани, Краснодара и городов Сибири.

Наталья Белоштейн