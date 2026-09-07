Артюхов обсудил с Новаком социально-экономическое развитие Ямала

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов обсудил с зампредседателя правительства России Александром Новаком социально-экономическое развитие региона, сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Александр Новак и Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

На встрече они также подняли вопросы мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Ямала, а также вопросы разработки новых месторождений, открытых в регионе. Такими стали нефтяное месторождение имени Алексея Конторовича в Ямальском районе с запасами 55 млн тонн нефти и газоконденсатное месторождение имени Н. И. Григорьева в Надымском районе с запасами газа 50,2 млрд куб. м. Кроме того, господин Артюхов и господин Новак рассмотрели текущие запасы топлива, состояние логистической инфраструктуры и ее функционирование, принимаемые меры по балансировке внутреннего топливного рынка.

Еще одной темой для обсуждения стал ход реализации программы по разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТрИЗ) в Надым-Пур-Тазовском регионе. Она предполагает налоговое стимулирование и внедрение новых технологий добычи для газоносных отложений ачимовской, юрской, туронской и березовской свит, где сосредоточена основная часть трудноизвлекаемых запасов газа страны.

Сегодня на Ямале добывается порядка 80% от общего объема добычи природного газа страны. По данным губернатора, запасов газа в регионе хватит минимум на 100 лет, а промышленные запасы превышают 43 трлн куб. м. «Впереди большой фронт задач: добыча на шельфе, развитие Надым-Пур-Тазовского региона и работа на недавно открытых месторождениях, а также на готовящемся к запуску Харасавэйском месторождении и развитие центров обработки данных. Все эти успехи в конечном счете работают на главную цель — благополучие северян»,— отметил Дмитрий Артюхов.

Ирина Пичурина