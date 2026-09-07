В тройном ДТП на трассе Ростов — Волгодонск погиб человек

На автодороге Ростов — Волгодонск в тройном ДТП погиб водитель «Газели», еще один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

39-летний водитель «Газели» оказался на встречной полосе и допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ-33210». В результате удара «Газель» отбросило на двигавшийся навстречу Opel Zafira.

Водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Травмы получил 39-летний водитель «ГАЗ-33210».

По факту происшествия проводится проверка.

Наталья Белоштейн