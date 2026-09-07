В Махачкале возбудили дело из-за отравления школьников в столовой

Следственный отдел по Ленинскому району Махачкалы СУ СК России по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Поводом стала госпитализация четверых учащихся частной школы после приема пищи в школьной столовой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным следствия, у несовершеннолетних диагностирована острая кишечная инфекция. В ходе проверки уполномоченные органы выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства инцидента, а также лиц, ответственных за работу столовой.

Наталья Белоштейн