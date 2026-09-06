На стадионе «Локомотив» в Минеральных Водах сгорели подтрибунные помещения

Пожар на стадионе «Локомотив» в Минеральных Водах охватил около 500 кв. м. Огонь повредил подтрибунные помещения и деревянные сиденья, сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Пожарные ликвидировали открытое горение и проводят проливку конструкций. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Стадион «Локомотив» — один из старейших крупных спортивных объектов Минеральных Вод. Его построили в 1956 году; еще в 2014 году местные власти отмечали необходимость капитальной реконструкции сооружения из-за состояния трибун и коммуникаций.

Стадион связан с историей одноименного футбольного клуба, который в разные годы выступал на союзном и российском уровне. В муниципальных планах также фигурировало обновление спортивного комплекса.

Обстоятельства возникновения пожара и размер причиненного ущерба устанавливаются.

Валерий Климов