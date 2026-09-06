СК расследует последствия атаки БПЛА на Ростовскую область

Следственное управление СКР по Ростовской области начало проверку по факту атаки беспилотных летательных аппаратов 6 сентября. Как сообщили в ведомстве, следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, в ночь на 6 сентября над территорией области было уничтожено около 30 воздушных целей. В Ростове-на-Дону за медицинской помощью обратились четыре человека, в том числе двое детей. Пятилетний мальчик и его мать госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В результате падения БПЛА и их обломков в Советском, Кировском и Ленинском районах Ростова-на-Дону повреждения получили многоквартирные дома. В границах затронутых улиц власти ввели режим чрезвычайной ситуации и развернули оперативные штабы. Кроме того, пострадало здание Донской государственной публичной библиотеки, где выбило стеклопакеты, учреждение временно закрылось.

В Чертковском районе обломками был поврежден локомотив, что вызвало трехчасовую задержку семи пассажирских поездов. Повреждения жилого фонда зафиксированы также в Батайске, Азовском и Мясниковском районах.

В настоящее время городские службы ведут оценку ущерба и принимают заявления от жителей на получение материальной помощи, а областная прокуратура открыла горячую линию. Напомним, прошлый подобный инцидент произошел в регионе 29 августа — тогда при атаке БПЛА в Ростове и Аксайском районе пострадали 11 человек.

Валерий Климов