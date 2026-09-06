При сходе лавины в Кабардино-Балкарии погибли два альпиниста

В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии под сход лавины попала группа из 15 альпинистов, проходившая маршрут на горе Мижирги. По предварительным данным регионального управления МЧС России, в результате инцидента два человека погибли, еще трое получили травмы.

Под снежной массой остаются десять участников группы. Для проведения поисково-спасательных работ на место происшествия направлены подразделения Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и оперативная группа главка МЧС по КБР. К операции планируется привлечь вертолет Ми-8.

Валерий Климов