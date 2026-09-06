Главные события недели 31 августа — 6 сентября в Черноземье
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В последние дни августа и первую неделю сентября бизнес Черноземья оказался в центре сразу нескольких заметных событий. Ozon остановил прием новых заказов в Белгороде и области после удара по складу, а воронежский минпром объяснил проблемы промышленных предприятий задержками госзаказов. Автокредитование в макрорегионе выросло на 42,5%, при этом аграрии столкнулись с падением цен на пшеницу.
Виды Липецкой области. Праздничная иллюминация на пешеходной улице Мира в Ельце
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Ozon не возобновил прием новых заказов с доставкой в Белгород и Белгородскую область после ракетного удара по сортировочному центру и хабу компании. Маркетплейс продолжил выдавать уже поступившие заказы, оплачивает лечение пострадавших и оказывает помощь семьям погибших
Минпром Воронежской области связал проблемы КБХА, «Турбонасоса» и ОКБМ с задержками госзаказов. «Тяжмехпресс» перешел на четырехдневную рабочую неделю, но власти назвали ситуацию на предприятии контролируемой
В Черноземье объем автокредитования в первом полугодии вырос на 42,5%, до 47,3 млрд руб. Лидером стала Орловская область, где выдачи увеличились на 53,5%
Цены на пшеницу в Черноземье снизились медленнее, чем в среднем по стране. Участники рынка все же бьют тревогу. Они заявили, что себестоимость производства уже превышает закупочные цены
Основателя белгородской ГК «Эфко» Валерия Кустова и топ-менеджеров холдинга обвинили в хищениях при поставках армии беспилотников стоимостью свыше 3 млрд руб. По версии МВД, аппараты не соответствовали техническому заданию, тогда как защита ссылается на акт Минобороны об отсутствии претензий к дронам; поставщики предложили вернуть в бюджет 3,1 млрд руб.
Потребительский спрос в регионах Черноземья увеличился на 3,78–7,44%. Лидером стала Воронежская область, а минимальный рост зафиксирован в Липецкой
Осужденный бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин дал показания по делу журналиста Александра Пирогова, обвиняемого в клевете на депутата Госдумы
Владимир Маслов консолидировал 99% управляющей компании воронежской ГК «Агроэко», увеличив свою долю с 76 до 99%
Кондитерская группа «Лесная сказка» запустила в Курской области первую очередь фабрики стоимостью более 800 млн руб.
В Мценске Орловской области выставили на продажу за 1,7 млрд руб. производственно-складской комплекс площадью 66 тыс. кв. м
Право на разработку титанового месторождения «Центральное» в Тамбовской области выставили на торги за 570 млн руб.
Аукцион по продаже национализированного оператора связи «Ланта» из Тамбовской области не состоялся из-за отсутствия подходящих заявок. Актив оценили в 438,2 млн руб.
Суд арестовал имущество и средства ООО «Белгородский бройлер» в пределах 168,9 млн руб. За год к компании подали 215 исков на 583,2 млн руб.
В Тамбовской области закрылась каждая восьмая заправка: топливо не продавали 27 из 214 АЗС
«Инфинити групп» отремонтирует 12 участков дорог в Липецке за 279,1 млн руб.
При 148 атаках на Белгородскую область за сутки погибли пять человек, включая двух сотрудников скорой помощи, еще 14 были ранены
В Орле возобновили строительство медцентра «Титаник» после снятия обеспечительных пломб. На объект вышли около 80 рабочих
Управление СКР по Курской области возглавил бывший первый заместитель руководителя тульского ведомства Никита Севостьянов