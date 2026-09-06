Главные события недели 31 августа — 6 сентября в Черноземье

В последние дни августа и первую неделю сентября бизнес Черноземья оказался в центре сразу нескольких заметных событий. Ozon остановил прием новых заказов в Белгороде и области после удара по складу, а воронежский минпром объяснил проблемы промышленных предприятий задержками госзаказов. Автокредитование в макрорегионе выросло на 42,5%, при этом аграрии столкнулись с падением цен на пшеницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Липецкой области. Праздничная иллюминация на пешеходной улице Мира в Ельце

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Виды Липецкой области. Праздничная иллюминация на пешеходной улице Мира в Ельце

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ozon не возобновил прием новых заказов с доставкой в Белгород и Белгородскую область после ракетного удара по сортировочному центру и хабу компании. Маркетплейс продолжил выдавать уже поступившие заказы, оплачивает лечение пострадавших и оказывает помощь семьям погибших

Минпром Воронежской области связал проблемы КБХА, «Турбонасоса» и ОКБМ с задержками госзаказов. «Тяжмехпресс» перешел на четырехдневную рабочую неделю, но власти назвали ситуацию на предприятии контролируемой

В Черноземье объем автокредитования в первом полугодии вырос на 42,5%, до 47,3 млрд руб. Лидером стала Орловская область, где выдачи увеличились на 53,5%

Цены на пшеницу в Черноземье снизились медленнее, чем в среднем по стране. Участники рынка все же бьют тревогу. Они заявили, что себестоимость производства уже превышает закупочные цены

ОснователяГК «Эфко» Валерия Кустова и топ-менеджеров холдинга обвинили в хищениях при поставках армии беспилотников стоимостью свыше 3 млрд руб. По версии МВД, аппараты не соответствовали техническому заданию, тогда как защита ссылается на акт Минобороны об отсутствии претензий к дронам; поставщики предложили вернуть в бюджет 3,1 млрд руб.

Потребительский спрос в регионах Черноземья увеличился на 3,78–7,44%. Лидером стала Воронежская область, а минимальный рост зафиксирован в Липецкой

Осужденный бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин дал показания по делу журналиста Александра Пирогова, обвиняемого в клевете на депутата Госдумы

Владимир Маслов консолидировал 99% управляющей компании воронежской ГК «Агроэко», увеличив свою долю с 76 до 99%

Кондитерская группа «Лесная сказка» запустила в Курской области первую очередь фабрики стоимостью более 800 млн руб.

В Мценске Орловской области выставили на продажу за 1,7 млрд руб. производственно-складской комплекс площадью 66 тыс. кв. м

Право на разработку титанового месторождения «Центральное» в Тамбовской области выставили на торги за 570 млн руб.

Аукцион по продаже национализированного оператора связи «Ланта» из Тамбовской области не состоялся из-за отсутствия подходящих заявок. Актив оценили в 438,2 млн руб.

Суд арестовал имущество и средства ООО «Белгородский бройлер» в пределах 168,9 млн руб. За год к компании подали 215 исков на 583,2 млн руб.

В Тамбовской области закрылась каждая восьмая заправка: топливо не продавали 27 из 214 АЗС

«Инфинити групп» отремонтирует 12 участков дорог в Липецке за 279,1 млн руб.

При 148 атаках на Белгородскую область за сутки погибли пять человек, включая двух сотрудников скорой помощи, еще 14 были ранены

В Орле возобновили строительство медцентра «Титаник» после снятия обеспечительных пломб. На объект вышли около 80 рабочих

Управление СКР по Курской области возглавил бывший первый заместитель руководителя тульского ведомства Никита Севостьянов

Сергей Калашников