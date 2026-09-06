Главные новости за неделю с 31 августа по 6 сентября. Кавказ

В первом полугодии 2026 года обрабатывающие производства Ставропольского края продемонстрировали наибольший рост финансовых потерь среди всех секторов экономики региона. По данным Северо-Кавказстата, убытки организаций отрасли достигли 15,42 млрд руб., что в 4,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Параллельно зафиксировано снижение доходности: за январь—июнь предприятия сектора получили 12,94 млрд руб. прибыли — это 58% от уровня первых шести месяцев 2025 года. В результате сальдированный финансовый результат обрабатывающей промышленности края ушел в отрицательную зону и составил минус 2,48 млрд руб. Приведенная статистика охватывает средние и крупные компании без учета малого бизнеса, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений.

В январе—июне 2026 года сальдированный финансовый результат организаций Ставропольского края составил 18,63 млрд руб., сократившись на 56,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (44,52 млрд руб.). Как следует из материалов Северо-Кавказстата, статистика охватывает крупные и средние предприятия региона без учета малого бизнеса, банков, страховых компаний и бюджетных учреждений. Совокупная прибыль ставропольских организаций за первое полугодие снизилась до 50,33 млрд руб., составив 81,3% от уровня января—июня 2025 года. Наряду с этим совокупный убыток бизнеса продемонстрировал рост в 1,7 раза и достиг 31,70 млрд руб., что и привело к существенному проседанию итогового финансового баланса.

В январе—июне 2026 года объем инвестиций в основной капитал Ставропольского края по полному кругу организаций составил 120,83 млрд руб., сократившись на 22,6% (примерно на 35,3 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как следует из материалов Северо-Кавказстата, вложения крупного и среднего бизнеса в нефинансовые активы за первое полугодие составили 57,1 млрд руб., из которых 83,5% пришлось непосредственно на основной капитал.

В январе—июле 2026 года объем работ по виду деятельности «Строительство» в Ставропольском крае составил 91,45 млрд руб., сократившись на 30,9% (или на 39,75 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлго года. Как следует из данных Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ», отрицательная динамика в отрасли фиксировалась на протяжении всего первого полугодия: за первый квартал объем выполненных работ достиг 28,53 млрд руб. (74,9% от показателя января—марта 2025 года), а наибольшее проседание наблюдалось в феврале, когда физический объем работ составил лишь 66,8% от прошлогоднего уровня.

В Дагестане обнаружены отпечатки лап древних животных, по предварительной оценке специалистов, относящиеся к раннему или среднему юрскому периоду (около 170 млн лет назад). Первоначально следы заметил местный фотограф Мурад Магомедов, а в ходе последующего осмотра палеонтолог Максим Фонькин выявил серию отпечатков, предположительно принадлежащих динозаврам и крокодиломорфам. Ученым еще предстоит установить точную датировку находки, в чем поможет исследование обнаруженных в той же локации окаменелостей древних моллюсков — аммонитов.

Владельцы около 100 земельных участков в станице Ессентукской и хуторе Новая Пролетарка Предгорного округа Ставропольского края подали кассационные жалобы на решения судов об исключении сведений о границах их недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом «Ъ-Кавказ» сообщила одна из ответчиц по делу. Ранее муниципалитет добился аннулирования данных в реестре, заявив, что при формировании участков в их состав были ошибочно включены муниципальные земли, тогда как 98 ответчиков настаивают на законности приобретения собственности и недопустимости ответственности за ошибки землеустроителей.