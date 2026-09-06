Махачкалинское «Динамо» победило «Родину» и поднялось на пятую строчку в чемпионате

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над московской «Родиной» в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Каспийске завершилась со счетом 2:0. Результат позволил дагестанскому клубу набрать 12 очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы, в то время как московская команда с 4 баллами осталась на 13-м месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Исход противостояния во многом предопределил эпизод в дебюте встречи. На 8-й минуте главный арбитр Ян Бобровский после изученного с помощью системы VAR повтора предъявил прямую красную карточку форварду гостей Герману Онугхе за опасную игру — нападающий попал ногой в лицо защитнику «Динамо» Александру Сандрачуку.

Оказавшись в большинстве почти на всю игру, махачкалинцы смогли материализовать численное преимущество уже во втором тайме. На 51-й минуте счет открыл Гамид Агаларов, а на 64-й минуте итоговый результат установил полузащитник Хуссем Мрезиг.

В следующем туре «Динамо» 13 сентября проведет выездной матч против грозненского «Ахмата». «Родина» двумя днями ранее сыграет в Самаре с местными «Крыльями Советов».

Валерий Климов