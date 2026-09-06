7 сентября в Татарстане ожидается до +21 градуса, местами сильный дождь и туман

В понедельник, 7 сентября, на территории Татарстана ожидается до +21 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью местами, днем в большинстве районов ожидается небольшой и умеренный, локально сильный дождь. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит от +9 до +14 градусов, днем прогреется до показателей от +16 до +21 градуса.

В Казани ночью небольшой дождь, местами туман, температура — от +11 до +13 градусов. Днем небольшой дождь, максимальная температура составит от +18 до +20 градусов.

Влас Северин