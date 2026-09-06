Чувашия вошла в топ-3 регионов по кредитному рейтингу жителей России
Средний балл заемщиков из Чувашии в июле 2026 года составил 754 пункта, что является третьим результатом среди всех регионов России. Об этом свидетельствуют данные Объединенного Кредитного Бюро.
Чувашия вошла в топ-3 регионов по кредитному рейтингу жителей России
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Средний балл заемщиков из Чувашии уступает лишь Москве (777) и Санкт-Петербургу (771). Замыкают топ-5 Ямало-Ненецкий автономный округ (753 балла) и Чукотский АО (749 баллов), который, как и Московская область, делит пятую строчку.
Иннополис же занял 7-е место в топе городов с самым высоким кредитным рейтингом жителей. Средний балл жителей города-технополиса составил 775 пунктов, что на 19 пунктов выше, чем годом ранее. Первое место в рейтинге неожиданно занял Краснознаменск (Московская область) с результатом 795 баллов, обогнав традиционных лидеров — Москву и Санкт-Петербург. Вторую строчку занял Билибино (Чукотский АО) — 794 балла, третью — Саров (Нижегородская область) — 793 балла.
«Кредитный рейтинг заемщиков напрямую зависит от экономической ситуации в их регионе или городе. Высокие показатели часто связаны либо с общей экономической активностью, либо с узкой специализацией населенного пункта, которая привлекает определенный тип жителей и специалистов. Именно поэтому лидерами рейтинга становятся такие города, как Иннополис, Билибино и Саров», — отметил директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов.