Средний балл заемщиков из Чувашии в июле 2026 года составил 754 пункта, что является третьим результатом среди всех регионов России. Об этом свидетельствуют данные Объединенного Кредитного Бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чувашия вошла в топ-3 регионов по кредитному рейтингу жителей России

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Чувашия вошла в топ-3 регионов по кредитному рейтингу жителей России

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средний балл заемщиков из Чувашии уступает лишь Москве (777) и Санкт-Петербургу (771). Замыкают топ-5 Ямало-Ненецкий автономный округ (753 балла) и Чукотский АО (749 баллов), который, как и Московская область, делит пятую строчку.

Иннополис же занял 7-е место в топе городов с самым высоким кредитным рейтингом жителей. Средний балл жителей города-технополиса составил 775 пунктов, что на 19 пунктов выше, чем годом ранее. Первое место в рейтинге неожиданно занял Краснознаменск (Московская область) с результатом 795 баллов, обогнав традиционных лидеров — Москву и Санкт-Петербург. Вторую строчку занял Билибино (Чукотский АО) — 794 балла, третью — Саров (Нижегородская область) — 793 балла.

«Кредитный рейтинг заемщиков напрямую зависит от экономической ситуации в их регионе или городе. Высокие показатели часто связаны либо с общей экономической активностью, либо с узкой специализацией населенного пункта, которая привлекает определенный тип жителей и специалистов. Именно поэтому лидерами рейтинга становятся такие города, как Иннополис, Билибино и Саров», — отметил директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов.



Влас Северин