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Около поселка Голубая Бухта под Геленджиком произошел пожар

В районе поселка Голубая Бухта под Геленджиком зафиксировали пожар. Об этом сообщили в ГБУ Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр».

Фото: ГБУ Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр»

Фото: ГБУ Краснодарского края «Краевой лесопожарный центр»

На место выехали лесопожарные бригады центра. По прибытии они обнаружили лесной пожар в Геленджикском лесничестве, Кабардинском участковом лесничестве. Площадь возгорания уточняется.

Тушение уже началось. «Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил и средств для скорейшей локализации лесного пожара»,— добавили в центре.

«Ъ-Новороссийск» писал, что пожар в анапских плавнях вблизи хутора Чембурка под Анапой, о котором стало известно 30 августа, ликвидирован. Ранее площадь активного горения оценивалась в 0,5 га, возгоранию присвоили четвертый ранг сложности.

Дмитрий Холодный

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