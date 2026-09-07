В Новороссийске еще две улицы переведут на одностороннее движение

В Новороссийске на нескольких улицах планируют организовать одностороннее движение по обращениям жителей. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на городское управление по реконструкции и развитию дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На прошлой неделе одностороннее движение ввели в станице Натухаевской на улице Красного Октября — на участке от улицы Фрунзе до улицы Чапаева. Решение приняли после обращения педагогов и родителей учащихся местной школы в городскую комиссию по безопасности дорожного движения.

Еще два участка планируют перевести на одностороннее движение. В Центральном районе изменения коснутся улицы Яковлева в районе школы №6, в Приморском районе — улицы Стартовой, которая обеспечивает проезд к жилому комплексу «Парковый».

Организация одностороннего движения рассматривается комиссией по безопасности дорожного движения как одна из мер по изменению схем движения на участках с высокой транспортной нагрузкой.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске к началу учебного года планировали обновить дорожную разметку у 20 школ. Работы по подготовке прилегающих территорий включают также восстановление дорожных знаков и ремонт светофоров. Кроме того, был запланирован ремонт шести светофоров. Специалисты обрезают кроны деревьев, которые ограничивают видимость знаков и сигналов светофоров для водителей.

Анна Гречко