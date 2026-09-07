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Четыре школы Новороссийска вошли в число лучших на Кубани

Четыре образовательных учреждения Новороссийска вошли в рейтинг конкурентоспособности выпускников школ Краснодарского края по итогам 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Оценка учитывала результаты выпускников на экзаменах, достижения во Всероссийской олимпиаде школьников и поступление в ведущие российские вузы. В число вошедших в рейтинг учреждений относятся лицей «Технико-Экономический», гимназия №1, школа «Личность» и лицей «Морской Технический».

Кроме того, казачья школа №24 имени генерала Н.Н. Раевского в станице Раевской заняла первое место во всероссийском конкурсе Всероссийского казачьего общества «Живая память школьных казачьих музеев». Конкурс направлен на сохранение и популяризацию истории и традиций российского казачества. Школьные музеи представляли материалы, связанные с историей казачества и сохранением исторической памяти.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске к 2030 году проектная мощность отдельных школ может быть превышена на 4175 мест с учетом прогнозируемого количества учащихся. Власти города отмечают, что в настоящее время дефицита мест в школах нет.

Анна Гречко

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