Первые фото с места падения обломков БПЛА появились после атаки на Ростов

На первых фотографиях с места падения обломков БПЛА в Ростове-на-Дону видны последствия утренней атаки: тротуары засыпаны осколками стекла, повреждено остекление зданий, на земле лежат ветки и части конструкций. Территории вокруг пострадавших домов огородили сигнальной лентой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Юрия Слюсаря в Max Фото: Канал Юрия Слюсаря в Max

Кадры опубликованы в официальном канале губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря в мессенджере Max. На снимках также видны выбитые и треснувшие окна, поврежденные элементы фасада и следы работы экстренных служб.

Атака произошла утром 6 сентября. Как сообщал господин Слюсарь, в Ростове обломки беспилотников повредили несколько жилых домов в Кировском, Ленинском и Советском районах. Четыре человека обратились за медицинской помощью, в том числе пятилетний мальчик и его мать. Они госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальным пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации в границах улиц, где зафиксированы повреждения. Созданы оперативные штабы, специалисты обследуют дома, фиксируют ущерб и принимают заявления жителей на получение предусмотренных выплат.

Глава Ростова Александр Скрябин сообщил, что после завершения работ экстренных служб по обеспечению безопасности жильцам разрешат вернуться в квартиры. Основной ущерб, по его словам, пришелся на оконные рамы и остекление.

Последствия атаки зафиксированы и за пределами Ростова. В Чертковском районе обломки БПЛА повредили локомотив, из-за чего задержались семь пассажирских поездов. Повреждения частных домов также отмечены в Азовском районе, Батайске и Мясниковском районе.

Валерий Климов